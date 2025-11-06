A Szoftvermérnök kompenzáció in New York City Area a Zoom cégnél $145K yearként a ZP1 szinthez és $230K yearként a ZP3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in New York City Area csomag összesen $202K. Tekintsd meg a Zoom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
ZP1
$145K
$114K
$26.5K
$4.1K
ZP2
$188K
$141K
$41.6K
$5K
ZP3
$230K
$167K
$54.8K
$8.1K
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Zoom cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
