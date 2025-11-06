Cégjegyzék
A Szoftvermérnök kompenzáció in China a Zoom cégnél CN¥367K yearként a ZP1 szinthez és CN¥634K yearként a ZP3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in China csomag összesen CN¥527K. Tekintsd meg a Zoom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
ZP1
(Belépő szint)
CN¥367K
CN¥211K
CN¥136K
CN¥19.6K
ZP2
CN¥555K
CN¥320K
CN¥215K
CN¥20.3K
ZP3
CN¥634K
CN¥351K
CN¥283K
CN¥0
ZP4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Zoom cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



Befoglalt Munkakörök

Gépi tanulás mérnök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Produkciós szoftvermérnök

DevOps mérnök

Kutató tudós

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Zoom cégnél in China évi CN¥888,598 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Zoom cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in China jelentett medián éves teljes kompenzáció CN¥509,457.

