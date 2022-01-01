Cégjegyzék
Zoom Fizetések

A Zoom fizetése $30,602 éves teljes kompenzációtól egy Adattudós pozícióhoz az alsó végén $487,550-ig egy Üzletfejlesztés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Zoom. Utoljára frissítve: 9/19/2025

$160K

Szoftvermérnök
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Gépi Tanulás Mérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Produkciós Szoftvermérnök

DevOps Mérnök

Kutató Tudós

Termékmenedzser
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Terméktervező
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX Tervező

Toborzó
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Marketing
Median $225K

Termékmarketing Vezető

Szoftvermérnöki vezető
Median $310K
Értékesítés
Median $200K
Üzleti elemző
Median $137K
Adatelemző
Median $210K
Kiberbiztonsági elemző
Median $212K
Pénzügyi elemző
Median $155K
Projektmenedzser
Median $145K
Emberi erőforrások
Median $188K
Értékesítési mérnök
Median $239K
Könyvelő
$192K

Műszaki Könyvelő

Adminisztratív asszisztens
$42.2K
Üzleti műveletek vezető
$259K
Üzletfejlesztés
$488K
Vállalati fejlesztés
$189K
Ügyfélszolgálat
$73.7K
Ügyfélszolgálati műveletek
$83.1K
Adattudományi vezető
$114K
Adattudós
$30.6K
Grafikus tervező
$259K
Informatikus (IT)
$131K
Jogi
$296K
Marketing műveletek
$456K
Programvezető
$147K
Értékesítés támogatás
$143K
Megoldástervező
$223K

Felhőbiztonsági Építész

Technikai Ügyfélmenedzser
$180K
Műszaki programvezető
$64K
Műszaki író
$132K
Bizalom és biztonság
$94.6K
UX kutató
$211K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Zoom cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Zoom cégnél: Üzletfejlesztés at the Common Range Average level évi $487,550 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Zoom cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $200,000.

Egyéb források