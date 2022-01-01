Cégjegyzék
Zocdoc
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Zocdoc Fizetések

A Zocdoc fizetése $70,350 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfél-sikeresség pozícióhoz az alsó végén $225,750-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Zocdoc. Utoljára frissítve: 9/13/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full-Stack Szoftvermérnök

Marketing
Median $200K
Szoftvermérnöki vezető
Median $226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Adattudós
Median $168K
Ügyfél-sikeresség
$70.4K
Terméktervező
$201K
Termékmenedzser
$173K
Projektmenedzser
$136K
Toborzó
$142K
Értékesítés
$109K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Zocdoc cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Zocdoc cégnél: Szoftvermérnöki vezető évi $225,750 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Zocdoc cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $168,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Zocdoc cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Postmates
  • Collective Health
  • Avvo
  • Meetup
  • Fivestars
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források