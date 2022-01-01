ZipRecruiter Fizetések

Cégjegyzék
A ZipRecruiter fizetése $79,600 éves teljes kompenzációtól egy Emberi erőforrás pozícióhoz az alsó végén $422,417-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a ZipRecruiter. Utoljára frissítve: 11/14/2025

Szoftvermérnök
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Full-Stack szoftvermérnök

Adattudós
Median $170K
Termékmenedzser
Median $258K

Terméktervező
Median $142K

UX tervező

Szoftvermérnöki vezető
Median $294K
Könyvelő
$91.3K
Üzleti elemző
$266K
Adattudományi vezető
$293K
Emberi erőforrás
$79.6K
Marketing
$259K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A ZipRecruiter cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a ZipRecruiter cégnél: Szoftvermérnök at the Staff Software Engineer level évi $422,417 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ZipRecruiter cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $243,072.

