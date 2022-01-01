ZipRecruiter Fizetések

A ZipRecruiter fizetése $79,600 éves teljes kompenzációtól egy Emberi erőforrás pozícióhoz az alsó végén $422,417-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a ZipRecruiter. Utoljára frissítve: 11/14/2025
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A ZipRecruiter cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
