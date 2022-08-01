Zip Fizetések

Cégjegyzék
A Zip fizetése $63,700 éves teljes kompenzációtól egy Üzletfejlesztés pozícióhoz az alsó végén $231,150-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Zip. Utoljára frissítve: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Szoftvermérnök
Median $200K

Full-Stack szoftvermérnök

Üzletfejlesztés
$63.7K
Adattudós
$105K

Terméktervező
$148K
Toborzó
$124K
Értékesítés
$99.5K
Szoftvermérnöki vezető
$231K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Zip cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Zip cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $231,150 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Zip cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $124,176.

Egyéb források