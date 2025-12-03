Cégjegyzék
  • Fizetések
  • Adattudós

  • Összes Adattudós fizetés

Yext Adattudós Fizetések

A Adattudós kompenzáció in United States a Yext cégnél $171K yearként a T4 szinthez és $303K yearként a T5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $171K. Tekintsd meg a Yext teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$171K
$171K
$0
$0
T5
$303K
$230K
$72.5K
$0
Megtekintés 4 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Yext cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Yext cégnél in United States évi $305,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yext cégnél a Adattudós szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $171,000.

