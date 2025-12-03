Cégjegyzék
Az átlagos Üzletfejlesztés teljes kompenzáció in United States a Yext cégnél $76.4K és $107K yearként között mozog. Tekintsd meg a Yext teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$82.8K - $100K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$76.4K$82.8K$100K$107K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Yext cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzletfejlesztés pozícióra a Yext cégnél in United States évi $106,720 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yext cégnél a Üzletfejlesztés szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $76,360.

