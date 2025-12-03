Cégjegyzék
Yext Üzleti elemző Fizetések

A medián Üzleti elemző kompenzációs in United States csomag a Yext cégnél összesen $92.5K yearként. Tekintsd meg a Yext teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Medián fizetési csomag
Mik a karrierszintek a Yext?
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Yext cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzleti elemző pozícióra a Yext cégnél in United States évi $135,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yext cégnél a Üzleti elemző szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $92,500.

