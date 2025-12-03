Cégjegyzék
Yellowbrick Data
Yellowbrick Data Szoftvermérnök Fizetések

Tekintsd meg a Yellowbrick Data teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$108K - $122K
France
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$95K$108K$122K$135K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Yellowbrick Data?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Yellowbrick Data cégnél in France évi €117,231 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yellowbrick Data cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in France jelentett medián éves teljes kompenzáció €82,459.

Egyéb források

