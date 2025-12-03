Cégjegyzék
Yellow.ai Terméktervező Fizetések

Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in India a Yellow.ai cégnél ₹612K és ₹837K yearként között mozog. Tekintsd meg a Yellow.ai teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$7.5K - $8.9K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$7K$7.5K$8.9K$9.5K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Yellow.ai cégnél in India évi ₹837,299 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yellow.ai cégnél a Terméktervező szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹611,592.

