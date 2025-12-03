Cégjegyzék
Yellow Card App Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in South Africa a Yellow Card App cégnél ZAR 466K és ZAR 662K yearként között mozog. Tekintsd meg a Yellow Card App teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$30.2K - $34.4K
South Africa
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Yellow Card App?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Yellow Card App cégnél in South Africa évi ZAR 662,461 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yellow Card App cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in South Africa jelentett medián éves teljes kompenzáció ZAR 465,968.

Egyéb források

