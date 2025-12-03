Cégjegyzék
Az átlagos Értékesítés teljes kompenzáció in United States a YCharts cégnél $41.5K és $58K yearként között mozog. Tekintsd meg a YCharts teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$45K - $54.5K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$41.5K$45K$54.5K$58K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a YCharts?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítés pozícióra a YCharts cégnél in United States évi $58,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A YCharts cégnél a Értékesítés szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $41,500.

