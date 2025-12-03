Cégjegyzék
YCH Group
YCH Group Projektmenedzser Fizetések

Az átlagos Projektmenedzser teljes kompenzáció in Indonesia a YCH Group cégnél IDR 296.03M és IDR 429.6M yearként között mozog. Tekintsd meg a YCH Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$20.4K - $23.7K
Indonesia
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$18K$20.4K$23.7K$26.1K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a YCH Group?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a YCH Group cégnél in Indonesia évi IDR 429,604,673 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A YCH Group cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in Indonesia jelentett medián éves teljes kompenzáció IDR 296,030,110.

