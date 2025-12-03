Cégjegyzék
Yassir
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Üzleti elemző

  • Összes Üzleti elemző fizetés

Yassir Üzleti elemző Fizetések

Az átlagos Üzleti elemző teljes kompenzáció in Egypt a Yassir cégnél EGP 43.3K és EGP 62.9K yearként között mozog. Tekintsd meg a Yassir teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$1K - $1.2K
Egypt
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$892.1$1K$1.2K$1.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Üzleti elemző beküldésres itt: Yassir van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Yassir?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Üzleti elemző ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzleti elemző pozícióra a Yassir cégnél in Egypt évi EGP 62,896 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yassir cégnél a Üzleti elemző szerepkörre in Egypt jelentett medián éves teljes kompenzáció EGP 43,340.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Yassir cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Databricks
  • Dropbox
  • Intuit
  • Spotify
  • Square
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yassir/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.