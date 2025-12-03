Cégjegyzék
Yardzen
Yardzen Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in United States a Yardzen cégnél $113K és $154K yearként között mozog. Tekintsd meg a Yardzen teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$121K - $146K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$113K$121K$146K$154K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Yardzen?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Yardzen cégnél in United States évi $154,280 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yardzen cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $113,050.

Egyéb források

