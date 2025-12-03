Cégjegyzék
Yardi Terméktervező Fizetések

Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in Romania a Yardi cégnél RON 224K és RON 306K yearként között mozog. Tekintsd meg a Yardi teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$55K - $65.3K
Romania
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$50.8K$55K$65.3K$69.5K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Yardi?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Yardi cégnél in Romania évi RON 306,360 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yardi cégnél a Terméktervező szerepkörre in Romania jelentett medián éves teljes kompenzáció RON 223,776.

Egyéb források

