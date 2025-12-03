Cégjegyzék
Yara International
Yara International Technikai programmenedzser Fizetések

Az átlagos Technikai programmenedzser teljes kompenzáció in Spain a Yara International cégnél €49.4K és €70.2K yearként között mozog. Tekintsd meg a Yara International teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$64.6K - $76.6K
Spain
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$56.9K$64.6K$76.6K$80.8K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Yara International?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Technikai programmenedzser pozícióra a Yara International cégnél in Spain évi €70,197 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yara International cégnél a Technikai programmenedzser szerepkörre in Spain jelentett medián éves teljes kompenzáció €49,443.

Egyéb források

