Az átlagos Technikai programmenedzser teljes kompenzáció in Korea, South a Yanolja cégnél ₩106.63M és ₩149.28M yearként között mozog. Tekintsd meg a Yanolja teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$81K - $94.2K
Korea, South
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$74.8K$81K$94.2K$105K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Yanolja?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Technikai programmenedzser pozícióra a Yanolja cégnél in Korea, South évi ₩149,276,641 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yanolja cégnél a Technikai programmenedzser szerepkörre in Korea, South jelentett medián éves teljes kompenzáció ₩106,626,172.

Egyéb források

