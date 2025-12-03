Cégjegyzék
Yanfeng Automotive Interiors
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Programmenedzser

  • Összes Programmenedzser fizetés

Yanfeng Automotive Interiors Programmenedzser Fizetések

Az átlagos Programmenedzser teljes kompenzáció in United States a Yanfeng Automotive Interiors cégnél $101K és $138K yearként között mozog. Tekintsd meg a Yanfeng Automotive Interiors teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$109K - $130K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$101K$109K$130K$138K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Programmenedzser beküldésres itt: Yanfeng Automotive Interiors van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Yanfeng Automotive Interiors?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Programmenedzser ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Programmenedzser pozícióra a Yanfeng Automotive Interiors cégnél in United States évi $138,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yanfeng Automotive Interiors cégnél a Programmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $100,800.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Yanfeng Automotive Interiors cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Lyft
  • Amazon
  • Netflix
  • Dropbox
  • SoFi
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yanfeng-automotive-interiors/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.