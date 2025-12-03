Cégjegyzék
Yanfeng Automotive Interiors
Yanfeng Automotive Interiors Gépészmérnök Fizetések

Az átlagos Gépészmérnök teljes kompenzáció in United States a Yanfeng Automotive Interiors cégnél $67.2K és $92K yearként között mozog. Tekintsd meg a Yanfeng Automotive Interiors teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$72.8K - $86.4K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$67.2K$72.8K$86.4K$92K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Yanfeng Automotive Interiors?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a Yanfeng Automotive Interiors cégnél in United States évi $92,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yanfeng Automotive Interiors cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $67,200.

