Igényelje cégét
Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in Romania a Y&L Consulting cégnél RON 59.4K és RON 84.3K yearként között mozog. Tekintsd meg a Y&L Consulting teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$15.3K - $18.1K
Romania
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$13.5K$15.3K$18.1K$19.1K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Y&L Consulting?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Y&L Consulting cégnél in Romania évi RON 84,345 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Y&L Consulting cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Romania jelentett medián éves teljes kompenzáció RON 59,408.

Egyéb források

