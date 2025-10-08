Cégjegyzék
A Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök kompenzáció in Saint Petersburg Metro Area a Yandex cégnél RUB 1.45M yearként a G14 szinthez és RUB 3.61M yearként a G16 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Saint Petersburg Metro Area csomag összesen RUB 2.31M. Tekintsd meg a Yandex teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
G14
(Belépő szint)
RUB 1.45M
RUB 1.37M
RUB 1.1K
RUB 73.3K
G15
RUB 2.4M
RUB 2.16M
RUB 57K
RUB 183K
G16
RUB 3.61M
RUB 3.14M
RUB 0
RUB 468K
G17
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.46M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Nem találhatók fizetések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Yandex cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök pozícióra a Yandex cégnél in Saint Petersburg Metro Area évi RUB 4,050,534 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yandex cégnél a Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök szerepkörre in Saint Petersburg Metro Area jelentett medián éves teljes kompenzáció RUB 2,391,834.

Egyéb források