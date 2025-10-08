A Backend Szoftvermérnök kompenzáció in Moscow Metro Area a Yandex cégnél RUB 1.92M yearként a G14 szinthez és RUB 8.38M yearként a G18 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Moscow Metro Area csomag összesen RUB 3.62M. Tekintsd meg a Yandex teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
G14
RUB 1.92M
RUB 1.84M
RUB 27.3K
RUB 57.1K
G15
RUB 2.76M
RUB 2.54M
RUB 90.6K
RUB 129K
G16
RUB 4.45M
RUB 3.91M
RUB 127K
RUB 411K
G17
RUB 6.12M
RUB 5.07M
RUB 222K
RUB 832K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Yandex cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.