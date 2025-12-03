Cégjegyzék
Yalo
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Terméktervezési vezető

  • Összes Terméktervezési vezető fizetés

Yalo Terméktervezési vezető Fizetések

Az átlagos Terméktervezési vezető teljes kompenzáció in Colombia a Yalo cégnél COP 211.13M és COP 295.07M yearként között mozog. Tekintsd meg a Yalo teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$57.6K - $69.8K
Colombia
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Terméktervezési vezető beküldésres itt: Yalo van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Yalo?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Terméktervezési vezető ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervezési vezető pozícióra a Yalo cégnél in Colombia évi COP 295,067,845 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yalo cégnél a Terméktervezési vezető szerepkörre in Colombia jelentett medián éves teljes kompenzáció COP 211,126,131.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Yalo cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Stripe
  • Google
  • Databricks
  • Lyft
  • Spotify
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yalo/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.