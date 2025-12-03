Cégjegyzék
Yalo
Yalo Szövegíró Fizetések

Az átlagos Szövegíró teljes kompenzáció in Brazil a Yalo cégnél R$73K és R$106K yearként között mozog. Tekintsd meg a Yalo teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$15.3K - $17.4K
Brazil
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$13.3K$15.3K$17.4K$19.4K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Yalo?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szövegíró pozícióra a Yalo cégnél in Brazil évi R$106,337 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yalo cégnél a Szövegíró szerepkörre in Brazil jelentett medián éves teljes kompenzáció R$72,994.

Egyéb források

