Az átlagos Emberi erőforrás teljes kompenzáció in Ukraine a Yalantis cégnél UAH 984K és UAH 1.43M yearként között mozog. Tekintsd meg a Yalantis teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$27K - $30.7K
Ukraine
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Yalantis?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Emberi erőforrás pozícióra a Yalantis cégnél in Ukraine évi UAH 1,434,194 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yalantis cégnél a Emberi erőforrás szerepkörre in Ukraine jelentett medián éves teljes kompenzáció UAH 984,489.

Egyéb források

