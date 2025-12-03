Cégjegyzék
Yadro
Yadro Szoftvermérnöki vezető Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in Russia a Yadro cégnél RUB 5.31M és RUB 7.42M yearként között mozog. Tekintsd meg a Yadro teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$73.8K - $89.4K
Russia
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$68.1K$73.8K$89.4K$95.2K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Yadro?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Yadro cégnél in Russia évi RUB 7,420,093 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Yadro cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Russia jelentett medián éves teljes kompenzáció RUB 5,309,205.

