Y Combinator
Y Combinator Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in Singapore a Y Combinator cégnél SGD 170K és SGD 242K yearként között mozog. Tekintsd meg a Y Combinator teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$150K - $177K
Singapore
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$132K$150K$177K$187K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Y Combinator?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Y Combinator cégnél in Singapore évi SGD 241,917 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Y Combinator cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Singapore jelentett medián éves teljes kompenzáció SGD 170,394.

Egyéb források

