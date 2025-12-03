Cégjegyzék
XYZ Robotics
XYZ Robotics Értékesítés Fizetések

Az átlagos Értékesítés teljes kompenzáció in United States a XYZ Robotics cégnél $104K és $148K yearként között mozog.

Átlagos Teljes Juttatás

$118K - $135K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$104K$118K$135K$148K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A XYZ Robotics cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítés pozícióra a XYZ Robotics cégnél in United States évi $148,399 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A XYZ Robotics cégnél a Értékesítés szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $104,382.

