Cégjegyzék
Xperi
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Megoldástervező

  • Összes Megoldástervező fizetés

Xperi Megoldástervező Fizetések

Az átlagos Megoldástervező teljes kompenzáció in United States a Xperi cégnél $107K és $155K yearként között mozog. Tekintsd meg a Xperi teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$121K - $140K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$107K$121K$140K$155K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 2 több Megoldástervező beküldésres itt: Xperi van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Xperi cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Megoldástervező ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a Xperi cégnél in United States évi $154,700 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Xperi cégnél a Megoldástervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $106,600.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Xperi cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források