Xperi Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in India csomag a Xperi cégnél összesen ₹4.31M yearként. Tekintsd meg a Xperi teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Xperi
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹4.31M
Szint
L3
Alapbér
₹4.05M
Stock (/yr)
₹253K
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
12 Év
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Xperi cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Xperi cégnél in India évi ₹6,126,445 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Xperi cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹4,448,729.

