Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in United States a XPENG Motors 小鹏汽车 cégnél $90.3K és $128K yearként között mozog. Tekintsd meg a XPENG Motors 小鹏汽车 teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$103K - $122K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$90.3K$103K$122K$128K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A XPENG Motors 小鹏汽车 cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a XPENG Motors 小鹏汽车 cégnél in United States évi $128,256 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A XPENG Motors 小鹏汽车 cégnél a Terméktervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $90,337.

