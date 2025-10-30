Cégjegyzék
XPENG Motors 小鹏汽车
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Hardvermérnök

  • Összes Hardvermérnök fizetés

XPENG Motors 小鹏汽车 Hardvermérnök Fizetések

Az átlagos Hardvermérnök teljes kompenzáció in China a XPENG Motors 小鹏汽车 cégnél CN¥245K és CN¥348K yearként között mozog. Tekintsd meg a XPENG Motors 小鹏汽车 teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025

Átlagos Teljes Juttatás

CN¥279K - CN¥330K
China
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Hardvermérnök beküldésres itt: XPENG Motors 小鹏汽车 van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥639K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥251K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A XPENG Motors 小鹏汽车 cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Hardvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hardvermérnök pozícióra a XPENG Motors 小鹏汽车 cégnél in China évi CN¥348,473 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A XPENG Motors 小鹏汽车 cégnél a Hardvermérnök szerepkörre in China jelentett medián éves teljes kompenzáció CN¥245,446.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a XPENG Motors 小鹏汽车 cégnél

Kapcsolódó cégek

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források