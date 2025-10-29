Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in Brazil csomag a XP cégnél összesen R$591K yearként. Tekintsd meg a XP teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Összesen évente
R$591K
Szint
L5
Alapbér
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Bónusz
R$391K
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
11+ Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a XP cégnél in Brazil évi R$1,055,554 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A XP cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Brazil jelentett medián éves teljes kompenzáció R$533,892.

