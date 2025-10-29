Cégjegyzék
XP Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Brazil csomag a XP cégnél összesen R$112K yearként. Tekintsd meg a XP teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Összesen évente
R$112K
Szint
L3
Alapbér
R$79.3K
Stock (/yr)
R$0
Bónusz
R$32.9K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a XP?
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a XP cégnél in Brazil évi R$340,853 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A XP cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Brazil jelentett medián éves teljes kompenzáció R$115,552.

