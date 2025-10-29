A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Xilinx cégnél $153K yearként a E3 szinthez és $362K yearként a E8 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $280K. Tekintsd meg a Xilinx teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Xilinx cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)