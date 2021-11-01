Cégjegyzék
Xiaomi Fizetések

A Xiaomi fizetése $19,587 éves teljes kompenzációtól egy Kiberbiztonsági elemző pozícióhoz az alsó végén $522,375-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Xiaomi. Utoljára frissítve: 9/11/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $43.6K
Könyvelő
$49.8K
Üzleti műveletek vezető
$124K

Üzletfejlesztés
$106K
Ügyfélszolgálat
$24.1K
Hardvermérnök
$56.5K
Marketing
$197K
Termékmenedzser
$69.8K
Projektmenedzser
$45.3K
Értékesítés
$51.3K
Kiberbiztonsági elemző
$19.6K
Szoftvermérnöki vezető
$522K
Megoldástervező
$236K
Műszaki programvezető
$47.1K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Xiaomi cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $522,375 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Xiaomi cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $53,899.

Egyéb források