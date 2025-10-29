Cégjegyzék
Xero
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • UX kutató

  • Összes UX kutató fizetés

Xero UX kutató Fizetések

Az átlagos UX kutató teljes kompenzáció in Australia a Xero cégnél A$87.8K és A$120K yearként között mozog. Tekintsd meg a Xero teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Átlagos Teljes Juttatás

A$94K - A$114K
Australia
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
A$87.8KA$94KA$114KA$120K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 2 több UX kutató beküldésres itt: Xero van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Xero cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött UX kutató ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy UX kutató pozícióra a Xero cégnél in Australia évi A$119,799 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Xero cégnél a UX kutató szerepkörre in Australia jelentett medián éves teljes kompenzáció A$87,784.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Xero cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Ciena
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Meltwater
  • Cognizant
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források