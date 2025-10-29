Cégjegyzék
  • Fizetések
  • Szoftvermérnöki vezető

  • Összes Szoftvermérnöki vezető fizetés

Xero Szoftvermérnöki vezető Fizetések

A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in Canada csomag a Xero cégnél összesen CA$201K yearként. Tekintsd meg a Xero teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Összesen évente
CA$201K
Szint
hidden
Alapbér
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bónusz
CA$0
Cégnél töltött évek
5-10 Év
Tapasztalat (év)
11+ Év
Mik a karrierszintek a Xero?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Xero cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Xero cégnél in Canada évi CA$232,790 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Xero cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$200,610.

Egyéb források