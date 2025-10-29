Cégjegyzék
Xero
  • Fizetések
  • Termékmenedzser

  • Összes Termékmenedzser fizetés

Xero Termékmenedzser Fizetések

A Termékmenedzser kompenzáció in New Zealand a Xero cégnél NZ$148K yearként a Product Manager szinthez és NZ$201K yearként a Lead Product Manager szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in New Zealand csomag összesen NZ$158K. Tekintsd meg a Xero teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Xero cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Xero cégnél in New Zealand évi NZ$200,960 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Xero cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in New Zealand jelentett medián éves teljes kompenzáció NZ$157,200.

Egyéb források