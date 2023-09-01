Cégjegyzék
Xe.com
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Xe.com Fizetések

A Xe.com fizetése $54,170 éves teljes kompenzációtól egy Üzleti elemző pozícióhoz az alsó végén $58,133-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Xe.com. Utoljára frissítve: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Szoftvermérnök
Median $58.1K
Üzleti elemző
$54.2K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Xe.com cégnél: Szoftvermérnök évi $58,133 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Xe.com cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $56,151.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Xe.com cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Pinterest
  • Facebook
  • Roblox
  • SoFi
  • Snap
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/xecom/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.