  Fizetések
  Szoftvermérnök

  Összes Szoftvermérnök fizetés

X-Team Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Brazil csomag a X-Team cégnél összesen R$542K yearként. Tekintsd meg a X-Team teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Összesen évente
R$542K
Szint
Senior
Alapbér
R$528K
Stock (/yr)
R$0
Bónusz
R$13.8K
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
9 Év
Mik a karrierszintek a X-Team?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a X-Team cégnél in Brazil évi R$620,550 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A X-Team cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Brazil jelentett medián éves teljes kompenzáció R$543,326.

