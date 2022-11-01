Cégjegyzék
Wrapbook Fizetések

A Wrapbook fizetése $106,788 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítés pozícióhoz az alsó végén $234,600-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Wrapbook. Utoljára frissítve: 9/2/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $145K
Marketing
$178K
Termékmenedzser
$132K

Értékesítés
$107K
Szoftvermérnöki vezető
$235K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Wrapbook cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

Wrapbook最高薪職位是Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level，年度總薪酬為$234,600。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Wrapbook年度總薪酬中位數為$145,348。

