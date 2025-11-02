A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Workday cégnél $139K yearként a P1 szinthez és $579K yearként a P6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $265K. Tekintsd meg a Workday teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
$139K
$120K
$12.7K
$7.2K
P2
$165K
$135K
$21.2K
$8.8K
P3
$222K
$165K
$46.8K
$9.3K
P4
$294K
$205K
$70.6K
$18.1K
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Workday cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
