A Értékesítés kompenzáció in United States a Workday cégnél $144K yearként a P1 szinthez és $313K yearként a P6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $274K. Tekintsd meg a Workday teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
$135K
$126K
$8.3K
$0
P2
$145K
$145K
$0
$0
P3
$226K
$160K
$29.3K
$36K
P4
$179K
$155K
$17.8K
$6.3K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Workday cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
Befoglalt MunkakörökÚj Munkakör Beküldése