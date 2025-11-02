Cégjegyzék
Workday
Workday Termékmenedzser Fizetések

A Termékmenedzser kompenzáció in United States a Workday cégnél $143K yearként a P1 szinthez és $501K yearként a P6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $266K. Tekintsd meg a Workday teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
Associate Product Manager
$143K
$116K
$20.9K
$5.6K
P2
Senior Associate Product Manager
$153K
$121K
$28.4K
$3.4K
P3
Product Manager
$242K
$172K
$54.1K
$15.3K
P4
Senior Product Manager
$277K
$193K
$63.5K
$19.8K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Workday cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Workday cégnél in United States évi $500,938 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Workday cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $250,000.

Egyéb források