Workday Terméktervezési vezető Fizetések

Tekintsd meg a Workday teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Block logo
+DKK 379K
Robinhood logo
+DKK 582K
Stripe logo
+DKK 131K
Datadog logo
+DKK 229K
Verily logo
+DKK 144K
Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Workday cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervezési vezető pozícióra a Workday cégnél in Denmark évi DKK 1,758,552 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Workday cégnél a Terméktervezési vezető szerepkörre in Denmark jelentett medián éves teljes kompenzáció DKK 1,211,775.

