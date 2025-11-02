Cégjegyzék
  • Fizetések
  • Vezetési tanácsadó

  • Összes Vezetési tanácsadó fizetés

Workday Vezetési tanácsadó Fizetések

A Vezetési tanácsadó kompenzáció in United States a Workday cégnél $138K yearként a P3 szinthez és $257K yearként a P5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $205K. Tekintsd meg a Workday teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
Consultant I
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Consultant II
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Consultant III
$138K
$113K
$7.8K
$17K
P4
Senior Consultant
$191K
$142K
$26.2K
$22.6K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Workday cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vezetési tanácsadó pozícióra a Workday cégnél in United States évi $273,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Workday cégnél a Vezetési tanácsadó szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $180,000.

Egyéb források