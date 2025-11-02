Cégjegyzék
Workday Pénzügyi elemző Fizetések

A medián Pénzügyi elemző kompenzációs in United States csomag a Workday cégnél összesen $294K yearként. Tekintsd meg a Workday teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Workday
Principal Procurement Manager
San Francisco, CA
Összesen évente
$294K
Szint
P5
Alapbér
$218K
Stock (/yr)
$50K
Bónusz
$26K
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Workday cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Pénzügyi elemző pozícióra a Workday cégnél in United States évi $626,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Workday cégnél a Pénzügyi elemző szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $276,800.

